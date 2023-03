Aitona tanca una campanya turística de rècord amb 27.000 visitants

El poble d'(Segrià) ha tancat aquests darrers dies lade la floració 2023 després dede gran afluència de visitants. Un total de 27.300 persones –un rècord de participació – han pres part aquest any de la campanya i han gaudit de l'experiència única de passejar pels camps de presseguers en flor.D'aquesta manera, segons els seus impulsors, el batejat com a "" confirma el gran interès que genera dins i fora de les fronteres del país amb l'arribada de visitants de totes les nacionalitats, sobretot de països asiàtics com el Vietnam. Paral·lelament, mitjans de comunicació d'arreu s'han fet ressò de la campanya amb notícies i reportatges.L'alcaldessa d'Aitona,, fa una valoració molt positiva de la campanya d'aquest 2023 i destaca que les xifres de participació "han superat totes les nostres expectatives". Pujol afegeix que la floració ha tornat "amb més força que mai" i que el projecte "ha sabut estar a l'altura de tots els visitants" amb una oferta lúdica i cultural per tothom.