Els acusats de penjar una pancarta a favor de Hasel a la seu del PSC de Lleida neguen agressions i coaccions

Les tres persones acusades d'entrar a lael 22 d'octubre de 2018 i penjar unaen què reivindicaven la llibertat del raperhan reconegut que van participar en l'acció però que aquesta va ser "" i queEs tracta de dos homes i una dona que s'enfronten a penes d'entre 9 mesos i 1 any de presó per un delicte de violació de domicili jurídic o, alternativament, per coaccions. Les treballadores que han declarat al judici que s'ha celebrat aquest dijous al penal 2 de Lleida han dit que esi que les ignoraven quan els demanaven que marxessin. Eren una quinzena i "van fer el que van voler", ha dit una d'elles.Els tres acusats han coincidit que la seva intenció era entrar, penjar la pancarta i marxar i que es tractava d'una acció per reivindicar la llibertat d'expressió i la repressió del govern espanyol amb mesures com la. Han afegit que no tenien cap intenció de quedar-se dins la seu més del necessari i que si l'acció va durar més del previst -12 minuts- va ser perquè una de les treballadores estava "molt exaltada" i els va treure la pancarta.Els acusats han rebut el suport de laque s'ha concentrat a les nou del matí a la plaça Sant Joan de Lleida i els ha acompanyat fins a la porta dels jutjats. La vista ha començat a dos quarts d'onze del matí i s'ha allargat fins a tres quarts de dues del migdia.