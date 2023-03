Parlen els afectats de l’atac a Balaguer: «La mort del nostre gos ha de servir per posar murrió als animals perillosos»

Una veïna de va resultar ferida a les mans i els braços el passat divendres 24 de març per l’atac dementre passejava el seu gosset pels marges del riu Segre. L’animal que va rebre l’atac va acabar morint.Passats uns dies de l’incident, els propietaris afectats han mostrat la seva indignació per aquest fet alhora que han destacat que la mort de “”, que així es deia la mascota, serveixi “per posar”. En aquest sentit, alerten que hi ha animals d’aquestes característiques que van sense lligar mentre els passegen els seus amos, un fet que podria repercutir en majors desgràcies, asseguren.També demanen a l’administració que, una petició, però, a la que ja va donar resposta la Paeria de Balaguer el passat 24 de març. Des del consistori es lamenta que la llei no permeti actuar contra els propietaris d’aquests animals fins que no es registren incidents com el de la setmana passada.