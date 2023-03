Arbeca acull la jornada constituent de la comunitat energètica local

L’ha reunit aquest dimarts desenes de persones en l’acte de presentació d’, una associació sense ànim de lucre, destinada a posar els fonaments de la comunitat energètica del municipi i la constitució a curt termini d’una cooperativa de consum.L’alcalde de la localitat,ha indicat que la nova economia circular, sostenible i renovable implica enfortir una nova cultura basada amb lai que les comunitats energètiques són “l’eina ideal”. En aquest sentit, ha apuntat que des d’Arbeca s’ha impulsat en els darrers mesos diversos projectes destinats a la reducció del cost energètic propi, tot valorant fórmules per tal d’estendre els beneficis als socis i al poble. En aquest sentit considera que l’associació pot ser l’eina per aglutinar i sumar els esforços i convertir el poble en un referent per a les Garrigues i Ponent.També ha posat en valor el suport i col·laboració del consell comarcal de les Garrigues a través de la tècnica de l’Oficina Comarcal de Transició energètica (OCTE) i de l’L’acte ha estat conduït per, consultor de Comunitats energètiques de, una cooperativa del territori que té com a finalitats l’acompanyament a ens i actors locals a la definició i l’impuls de projectes transformadors.Costa ha explicat que la proposta d’impuls de la Comunitat Energètica d’Arbeca comptaria en: en una primera fase, es constitueix l’associació amb la finalitat d’optar a recursos que ajudin a la definició del model, les funcions i la participació dels diferents actors del municipi. I a partir d’aquest treball, en una segona fase es constituiria la cooperativa de consum. El presentador ha indicat també la importància de la col·laboració en tots els sentits, tant a nivell intern com també amb agents del territori i nacionals, com per exemple, la integració amb cooperatives de segon grau, com la d’, ens que aplega bona part de les comunitats que es van constituint arreu de Catalunya i a Ponent., com a tècnic de la Xarxa Comarcal d’Oficines de Transició Energètica i fundador de ECOBS, la comunitat energètica de Bellpuig i Seana, ha indicat les principals característiques i beneficis de les comunitats remarcant que són entitats jurídiques basades en la participació oberta i voluntària, autònomes i dirigides per socis o membres siguin persones físiques.Finalment, l’alcalde de Vallfogona,, ha concretat el procés i característiques de la creació de la comunitat del seu municipi basada amb l’oferiment de serveis als tres nuclis i destacant que al món rural els ajuntaments tenen un paper i un rol clau per a l’impuls i creació de comunitats energètiques.