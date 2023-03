Les inversions a la demarcació de Lleida amb fons europeus sumen uns 200 milions

Lleida ciutat

Les inversions aprovades fins a principis de març a la demarcació de Lleida per executar projectes amb, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) de l'Estat, sumen unsHo ha explicat aquest dimecres el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, que ha destacat que "són unaper reactivar l'economia i acompanyar les persones amb dificultats". D'entre els projectes destaquen els 54,3 milions per a la modernització de regadius o els 40 milions per a lade la ciutat de Lleida. També els 4 milions per a projectes de renaturalització com ara la millora de l'entorn de la Seu Vella o els 6 milions per promoure la mobilitat sostenible.A Lleida ciutat es s'han aprovat inversions per valor de, entre els que destaquen els 4 milions en projectes de renaturalització com ara la millora de l'entorn de la Seu Vella, la reforma i rehabilitació dels carrers Doctor Fleming i Riu Ebre i la recuperació del Parc de les Basses, entre d'altres.També s'inclouen en aquest paquet d'inversions ja aprovades els més de 500.000 euros destinats a lade Lleida per desplegar, per exemple, mesures de ciberseguretat, renovació de serveis d'informació i de tramitació ciutadana i automatització de procediments i els 3 milions aprovats per dur a terme ladins el Programa PIREP Local d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics.En el conjunt de la demarcació, les inversions ja aprovades sumen al voltant de. Entre elles, els 15,7 milions aprovats en plans de sostenibilitat turística en destí o l'1,1 milions del programa CE Implementa per impulsar les comunitats energètiques del Pallars Jussà, de l'Alt Urgell-Vall del Port Negre i Alcarràs Bioproductors.El capítol sobre projectes de modernització de regadius és, amb 54,3 milions en dues fases, un dels paquets inversors més importants per a la demarcació que s'han assignat a la(28,2 milions), la Comunitat de Regants del Canal Aragó i Catalunya (9 milions), i la Comunitat de Regants Litera Persio, Vincament Vilaró, Litera Vincament i Serrabrisa Montfret en els termes municipals de Seròs, Aitona i Fraga (17,1 milions).Pel que fa ala la Rehabilitació d'Edificis Públics, PIREP Local, les inversions ja aprovades sumen 6 milions i van destinades a la millora de l'eficiència energètica, la sostenibilitat mediambiental i mesures d'accesibilitat o de conservació.El Programa per descarbonitzar i digitalitzar la mobilitat, adreçat a finançar actuacions encaminades a promoure la mobilitat activa i reduir les emissions, entre d'altres mesures, té aprovades actuacions que sumen 7,8 milions en les