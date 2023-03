Elshan detingut aquest dimecres quan faltaven deu minuts per a les deu del matí unde 24 anys que presumptament hauria accedit de manera fraudulenta de dispositius mòbils perLa Unitat d'Investigació de la policia catalana a la Noguera havia obert la investigació la setmana passada després de rebre diverses informacions sobre aquest cas, tot i queal respecte. Finalment la policia ha descobert que hi havia víctimes d'aquest informàtic i l'han acabat detenintLa detenció s'ha fet ai la policia l'acusa d'un delicte de revelació de secrets. Elper saber l'abast real dels afectats i el material que el detingut hauria obtingut així com amb quina finalitat.