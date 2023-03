💪 Defensem l'autovia Lleida-Balaguer!



No fer-ho no només suposa una nova oportunitat perduda de connectar les poblacions d’aquest eix, sinó que és una nova oportunitat perduda per construir un país més descentralitzat i que aposta pel reequilibri que durant anys s’ha negat. pic.twitter.com/Wlko8wGL2I — Paeria de Balaguer (@ciutatbalaguer) March 29, 2023

Els consistoris de les comarques de lai deli elses mobilitzaran el proper divendres 31 de març per reivindicar la conversió de la carreteraen una autovia entre Lleida i Balaguer.Reclamen a la Generalitat elen lloc de dotar-la d’un tercer carril central per a avançaments, una alternativa que estudia implantar el departament de Territori.La mobilització la lidera la Paeria de Balaguer, que aquest dijous votarà una moció acordada entre els diferents grups municipals sota el lema "Defensem l’autovia", per reclamar el desdoblament fins a Lleida.