Territori licitarà a l'abril les obres de la nova estació d'autobusos de Lleida

Ellicitarà a finals del mes d'abril les obres de la nova estació d'autobusos de Lleida per, després que aquest dimarts n'hagi aprovat el projecte constructiu.Elprevist és que les obres comencin a la tardor d'aquest any i s'allarguin 22 mesos, de manera que el nou equipament entrarà en funcionament a la tardor del 2025. L'estació, que s'ubicarà a l'entorn de l'antigai els, just al costat de l'estació de tren, tindrà 28 andanes i ocuparà 12.500 metres quadrats de superfície. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha afirmat que es tracta d'una iniciativa "històrica" que proporcionarà una estació "digna" i permetrà la conservació dels edificis dels Docs i la Meta.El conseller de Territori,, ha anunciat que el Departament licitarà les obres de la nova estació d'autobusos a finals del mes que ve, amb la voluntat que comencin la tardor vinent. L'obra es licitarà per un import de 44 milions d'euros, que el Departament finançarà a través de Fons Next Generation.Fernàndez ha explicat que aquest dimarts s'ha aprovat el projecte constructiu. "", ha afirmat el conseller, que ha remarcat que la nova estació de Lleida és la "principal inversió en una estació d'autobusos del país".També ha afegit que el nou equipament millorarà l'accessibilitat al transport públic i en favor de la "intermodalitat". Actualment, Lleida registra a l'any 1,4 milions de viatgers de més de 120 línies d'autobús, entre trajectes interurbans arreu de Catalunya, estatals i internacionals.