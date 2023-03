La UdL desenvolupa un dispositiu per utilitzar l'ascensor sense prémer botons

El(UdL) ha desenvolupat un dispositiu d'Internet de les Coses (IoT per les sigles en anglès), que permet convertir un ascensor convencional en un que pot ser utilitzatde forma ràpida i no intrusiva, mitjançant una aplicació web o un codi QR. Planteja avantatges per a l'ús sense contacte en condicions de pandèmia, per a les persones amb alguna discapacitat o per a robots mòbils de neteja o repartiment sense supervisió. Els resultats del projecte, que l'equip ha testat a l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL, els han publicat a la revista científica "".El dispositiu IoT no requereix cap manipulació de l'ascensor ni connexió de cablejat. Rep energia d'una bateria interna de gran capacitat i es col·loca a sobre de la botoneria interior de tal forma que pugui polsar els interruptors mitjançant servomotors analògics de baix cost. Això permet una implementació ràpida i senzilla. Unsituat al costat dels botons crida de l'ascensor permet demanar-lo automàticament, sense tocar res. a la pantalla del telèfon mòbil apareix una web senzilla que ens permet seleccionar la destinació.El professor de l'EPS i director del Laboratori de Robòtica de la UdL,, explica que en el cas d'una persona cega, el codi QR pot ser llegit en un rang de distàncies de 20 centímetres a 2 metres i mig, amb la qual cosa "no cal apuntar el mòbil amb precisió" i, una vegada llegit, només cal tocar la pantalla de l'usuari.A més, el sistema permet que en un futur es pugui realitzar un control per veu per sol·licitar l'ascensor i per indicar la destinació. Pensant en persones que fan servir cadira de rodes, el dispositiu incorpora una altra funcionalitat especial: mantenir la porta de l'ascensor oberta, per evitar cops indesitjats pel tancament automàtic.