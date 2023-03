Balaguer presenta el nou enllaç del polígon industrial Campllong amb la carretera C-13

Laha donat a conèixer com serà el futur enllaç del polígon industrial Campllong amb la carretera, a través d’un nou accés al nord del polígon. Així, la zona industrial de Balaguer tindrà una nova connexió que permetrà entrar al polígon pel nord, així com donar servei a totes les activitats industrials que actualment es troben allunyades dels accessos del polígon.Per a dur a terme aquest projecte, s’ha d’urbanitzar parcialment una parcel·la que és propietat de l’. La zona del vial que correspon a la parcel·la del polígon, mentre que la part de connexió física amb la C-13 serà el Departament de Territori, mitjançant l’àrea de Mobilitat. Per aquest motiu, el que s’ha fet és canviar una part de la zona d’equipaments per acabar generant una nova parcel·la comercial dins del polígon.Des de la Paeria es, ja que millora el flux de vehicles, en especial els destinats a transport de mercaderies i facilita l’accés a la zona nord on recentment s’hi anat instal·lant noves empreses, i per tant augmentant el potencial de la ciutat per atraure inversió econòmica i activitat industrial.