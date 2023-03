Enllesteixen la nova rotonda de l'antic peatge de Lleida de l'AP‑2

El, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) estén, des d'aquest dilluns i fins a finals de la setmana, laa la zona de laubicada a uns 175 metres de l'antic peatge de, a l'altura de l'actual intersecció entre l'Ll-12 i la C-12.Amb aquesta actuació, juntament amb les tasques de pintura i senyalització corresponents, el govern espanyol donarà per finalitzada l'obra de reordenació del trànsit en aquest punt de l'autopista al seu pas per Lleida després de la supressió de peatges al setembre de 2021. Laja va entrar en servei el passat octubre i té 60 metres de diàmetre inferior i 80 de diàmetre exterior, així com les connexions amb l'Ll-12 i la C-12.Coincidint amb aquesta darrera actuació, el subdelegat del govern espanyol a Lleida,, i el Cap de la Unitat de Carreteres de l'Estat a Lleida,, han visitat aquest dilluns la zona d'obres. Crespín ha assenyalat que les obres han comportat "un canvi important en la circulació a la zona" i han permès "més fluïdesa en els accessos a les diferents connexions viàries en aquesta intersecció".El subdelegat ha afegit que la construcció de la rotonda i la reordenació integral del trànsit en aquest punt "" que el Ministeri ha executat arran del desmantellament dels peatges lleidatans a l'AP-2 el setembre del 2021. A banda de Lleida, també es van suprimir els peatges de, les