📣 Avui presentem els sis primers candidats de la llista de @JuntsxBalaguer!



▪️Gemma Trilla i Gutiérrez

▪️Marc Solanes i Roca

▪️Gemma Peries i Giménez

▪️Anna Solà i Bertran

▪️Jesús Polo i Sellart

▪️Albert Subias i Moreno



Un equip preparat, transversal i divers! #hofarembé pic.twitter.com/u3FxdLLry5 — Junts per Balaguer (@JuntsxBalaguer) March 24, 2023

ha presentat aquest divendres els cinc primers noms de la llista, del segon al sisè. La candidata a l'alcaldia,, estarà acompanyada al capdavant de la candidatura per l'advocati la informàtica i gestora administrativaLa llista juntaire tindrà com a quarta candidata la treballadora social, i en cinquè lloc,, professor d'Història i Geografia. L'economistacompleta la llista de primers noms anunciada per la formació sobiranista, on finalment no s'hi han incorporat noms destacats de l'executiva local com