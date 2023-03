45.000 musulmans lleidatans comencen el Ramadà

Els 617.453 musulmans que viuen a Catalunya,, segons les dades més recents disponibles de la Unió de Comunitats Islàmiques d’Espanya (UCIDE), han començat aquest dijous el, el de l’any 1444 del seu calendari.A través d’un comunicat, la(UCIDCAT) i la Federació Consell Islàmic de Catalunya (FCIC) han felicitat a tots els musulmans de la comunitat, del conjunt d’Espanya i de tot el món.“Supliquem a l’Altíssim que ens ajudi a dejunar els seus dies i resar les nits per a aconseguir la satisfacció d’Al·là, i que regni la pau a tot el món”, assenyala el comunicat.El Ramadà, quea Mahoma, és una festivitat de dejuni, que té com a objectiu purificar l’ànima i enfortir la voluntat del musulmà, així com convidar-li a l’oració i reflexió.