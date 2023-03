Detingudes quatre persones pel furt d'una bossa amb diners retirats d'un banc de Tàrrega

Elshan detingut tres homes i una dona, d'edats compreses entre els 32 i 49 anys, per, presumptament, haver robat una bossa de mà a una dona de. Els fets van tenir lloc aquest dimarts, poc després que la víctima retirés diners d'una entitat bancària. En sortir, va deixar lai va veure que una dona que poc abans també havia estat al banc es va posar davant del cotxe.Tot seguit, un home li va colpejar el vidre i li va dir que hi havia unes monedes a terra, per li si havien caigut a ella. En baixar per recollir-les, va veure com les dues persones marxaven en un vehicle a gran velocitat i, immediatament, va adonar-se que li havien tret la bossa i va entrar al banc per alertar del furt.Els arrestats van fugir en un vehicle en direcció a Lleida i, pocs minuts després, una patrulla de laes va creuar amb el cotxe a l'entrada de(Pla d'Urgell) i va iniciar el seguiment fins que els van aturar a l'interior de la població. Els agents van escorcollar els quatre ocupants del vehicle i van localitzar tots els diners, que portaven repartits entre ells.Tot apunta, per aquest fet i antecedents anteriors, que aquestes persones formarien un grup especialitzat en furts amb el mètode de "", en què mitjançant engany s'aconsegueix que el conductor baixi del vehicle amb qualsevol excusa per aconseguir sostreure tots els objectes de valor que hi ha al vehicle.Un cop formalitzada la denúncia es van retornar la totalitat dels diners a la víctima. Els detinguts, amb antecedents, estan acusats d'un delicte de furt i passaran pròximament a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.