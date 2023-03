Neus Caufapé serà la número 3 de la candidatura de Toni Postius

El candidat a Paer en Cap de Junts a Lleida,, comptarà ambcom a número tres de la candidatura de Junts-Estem a punt. Caufapé és l'actualPostius ha valorat la incorporació de Caufapé molt positivament "és una, de l'àmbit de l'educació i la docència. Una persona amb empenta i que ha suposat un revulsiu a la direcció de l'Institut Escola del Treball, que és considerat un dels tres centres d'excel·lència de Catalunya en formació professional".Així mateix, Postius ha agraït "elde Caufapé, per sumar per la candidatura que encapçalo i amb la que volem guanyar les eleccions. Caufapé aportarà la seva solvència, tarannà i professionalitat a la candidatura de Junts".Neus Caufapé és llicenciada enper la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtica de llengua anglesa d'educació secundària i formació professional. És directora de l'Institut Escola del Treball des del 2006 on ha impulsat estratègies alineades amb les directrius europees en matèria de formació professional, esdevenint un dels tres centres d'excel·lència a Catalunya, acreditats pel Ministerio de Educación.Caufapé és(xarxa de centres de FP de 10 països europeus) des del 2011 i des del 2016 ocupa la secretaria d'aquesta. És experta en gestió de projectes europeus. Ha coordinat diverses associacions estratègiques Erasmus+ arreu d'Europa.Des del 2015 és avaluadora de projectes per l'(SEPIE). També és experta en el sistema europeu de crèdits per a la formació professional (ECVET), ha estat conferenciant en diferents congressos europeus.