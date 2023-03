L'oposició de Balaguer insta el govern a aclarir els dubtes sobre les factures d'una consellera de l'IMPIC

Els grups municipals balaguerinsi laexigeixen alque resolgui els interrogants que planen sobre unesdurant el primer any de mandat per una consellera de l'Institut Municipal de Progrés i Cultura ().Les formacions sospiten que l'executiu local hauria pogutatès que els estatuts de l'organisme indiquen que les persones que actuen com a conselleres tenen el mateix rol que un edil municipal i, en conseqüència, no poden treballar per l'ajuntament.Les factures emeses eren dei es van tramitar durant un any i tres mesos. En aquest sentit, el secretari municipal va apuntar dubtes sobre la legalitat d'aquestes operacions i ja a inicis de legislatura diverses formacions polítiques van denunciar-ho. Després de fer-se públic aquest cas, la consellera va dimitir del càrrec.Ara, els grups municipals demanen al govern de la capital de la Noguera que faci una consulta a laper saber si aquests pagaments van ser procedents o no.