Castellanitzen un senyal de trànsit de l'A-2 a Cervera

Operaris que treballen en les obres de millora del ferm de l'al seu pas perhan canviat aquest dimarts el cartell de la sortida 517 que porta ai a la zona nord de la capital de la Segarra.Junts per Cervera ha denunciat que el nou cartell s'ha castellanitzat i conté la indicació "". Per aquest motiu, el cap de llista de la formació, Ramon Augé, ha reclamat al, Mobilitat i Agenda Urbana que substitueixi el cartell per un que contingui les indicacions en català, com el que hi havia fins al moment.Segons Junts, la castellanització només ha tingut lloc en aquest punt, que és l'únic tram de l'autovia on, de moment, s'estan fent les millores iniciades la setmana passada.