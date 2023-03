Les violacions van augmentar un 28,6% l'any passat a la demarcació de Lleida

Leshan augmentat un 28,6% a Lleida durant el 2022. Segons l'estadística del, s'han registrat 54 agressions sexuals amb penetració. Mentre, la resta de delictes contra labaixen un 0,7% i en total se n'han, un menys que al 2021. El balanç de criminalitat, que recull dades de tots els cossos policials, també reflexa l'augment de laAixí, s'han, que representen un 24,7% més que al 2021, sent les estafes informàtiques els majoritaris. Ponent i l'Alt Pirineu i Aran tanca l'any superant els 21.615 delictes, un 16,4% més. Entre gener i desembre hi ha hagut set homicidis o assassinats,i els furts han pujat un 19,7%.El balanç de criminalitat que periòdicament publica el Ministeri de l'Interior recull dades de tots els cossos policials (Mossos d'Esquadra, policies locals, policia espanyola i Guàrdia Civil). L'estadística del 2022 evidencia que durant l'any passat -després que s'aixequessin del tot les restriccions per la pandèmia- la delinqüència va anar a l'alça.En concret, a la demarcació es van. Són un 16,4% més en comparació amb el 2021 (quan se'n van denunciar 18.563). I un 16,1% si les dades es posen en relació amb el 2019, el darrer any abans de la covid (quan van ser-ne 18.621).