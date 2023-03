Els Mossos llancen una nova app per potenciar la comunicació amb la ciutadania

Elshan creat unaper potenciar la comunicació amb la ciutadania i ser més accessibles. L'eina es presenta com unaque inclou un enllaç directe amb el, així com apartats per fer tràmits, trobar la comissària més propera o demanar cita prèvia. Està disponible eni incorpora un canal deespecífic per a víctimes de violència masclista, així com accés a les bústies de correu que el cos té per informar sobre aquests casos, situacions d'odi i discriminació, terrorisme o internet segura.El conseller d'Interior,, ha destacat que la nova aplicació apropa els Mossos a la seva essència, que és la proximitat, i que gràcies a aquesta tecnologia es podrà donar un servei més bo als ciutadans. "Els Mossos situen el repte tecnològic com una prioritat del cos", ha afirmat el conseller en un acte aquest migdia al CCCB. La previsió és que abans de finals d'any, com pèrdues de documentació o autoritzacions per viatjar a l'estranger. Es pot descarregar en aquest enllaç i està disponible per iOS i Android.El comissari en cap,, ha incidit en la transformació digital que duu a terme el cos de Mossos, que afecta també la manera com es relaciona amb la ciutadania. "L'aplicació ens permet relacionar-nos amb la gent de manera més directa, més accessible", ha afirmat. L'acte ha comptat amb la participació del director general de la Policia,i de l'informàtic, que han fet un breu debat sobre tecnologia i seguretat pilotat per la portaveu dels Mossos, la inspectora