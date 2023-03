Tàrrega uneix artistes amb persones amb talent artístic i alguna discapacitat

Una iniciativa que pretén visualitzar l'art i la cultura com asocial des d'unaha unit aartistes de Ponent de diferents disciplines amb persones que també tenen talent artístic i a la vegada alguna discapacitat. "" és un projecte impulsat per l'Associació Alba que preveu durant els propers mesos un treball conjunt en l'àmbit del teatre, la dansa, la poesia, l'escultura, l'art i la narració oral.Al llarg de l'any està previst crear una obra o un espectacle que es presentarà públicament. La coordinadora del projecte,, ha explicat que una quarantena d'usuaris de l'associació se'n beneficiaran i que per a ells la iniciativa els suposa un "repte personal".Míriam Arnaz ha explicat que la iniciativa posa en contacte a un grup de persones en "" amb un artista professional o amateur del territori per crear un "diàleg artístic" que permeti un acompanyament al llarg del procés de creació de talents que a vegades queden "més invisibles".El projecte ja fa uns mesos que camina i de moment s'ha fet un recull dels interessos artístics de l'associació i s'ha anat a buscar els professionals que més bé puguin encaixar amb la iniciativa. Ja està en marxa la connexió de dansa però també la de pintura i la de poesia.