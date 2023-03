Veïns dels pobles de la vall de Sió, obligats a desplaçar‑se a Agramunt per anar al metge

Els 18 pobles de laque formen part de(ABS)denuncien que la manca de personal ha provocat que tots els pobles, excepte Agramunt, s'hagin quedat sense servei presencial de metge. I és que malgrat a aquesta ABS li corresponen cinc metges i mig, des de fa més d'un any només n'hi ha tres treballant a jornada sencera i un amb reducció de jornada. Davant d'això, els alcaldes dels municipis afectats, la majoria pertanyents a l'Urgell, però també n'hi de lai la, han elaborat un manifest per exigir al Departament de Salut que doti l'ABS amb el personal necessari per revertir aquesta "desatenció". També han iniciat una recollida de firmes que s'allargarà tot aquest mes de març.L'Àrea Bàsica de Salut Agramunt dona cobertura a unsde 18 pobles pertanyents als municipis urgellencs d'Agramunt, Ossó de Sió i Puigverd d'Agramunt, així com de(Noguera) i dels(Segarra).A l'ABS Agramunt li corresponen, però la marxa de professionals ha fet que des de fa un any el mateix volum de feina l'hagin hagut d'assumir 3 metges que treballen a jornada completa i un altre amb reducció de jornada. L'alcaldessa d'Agramunt,, ha explicat que aquesta sobrecàrrega de feina ha deixat els professionals "esgotats" i que la manca de personal fa que s'hagi deixat de prestar el servei presencial de metge en tots els pobles excepte Agramunt.Per tot plegat, els alcaldes dels pobles de l'ABS Agramunt demanen al Departament de Salut que solucioni la manca de personal i que compleixi amb els 5,5 metges que li corresponen a l'ABS per poder recuperar l'atenció a tots els pobles. A més, Fernàndez ha assenyalat que una part important dels veïns d'aquests municipis són gent gran que ara es troba "desatesa" per les dificultats que els suposa haver de desplaçar-se a Agramunt per anar al metge.