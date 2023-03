Territori es planteja transformar la C‑53 entre Balaguer i Tàrrega

Elanalitzarà la viabilitat de transformar laentreen una via 2+1 per afavorir-ne la seguretat i la fluïdesa en la circulació.Fa una setmana,en un xoc entre un totterreny i un camió al quilòmetre 129 de la C-53 a la(Urgell) i els alcaldes de la zona van reclamar mesures per millorar aquest "punt conflictiu" de la xarxa viària de Ponent. Territori s'ha compromès a impulsar el projecte de construcció d'una rotonda en aquest encreuament de la C-53 amb la LV-3028 (a Castellserà) i la LV-3344 (a Ivars d'Urgell). També estudiarà la millor solució tècnica per a l'encreuament de la C-53 amb la LV-3331 al quilòmetre 132 a Penelles.El secretari de Mobilitat i Infraestructures,, ho va exposar ahir divendres a la tarda en una reunió que va mantenir amb els alcaldes de Castellserà (), Penelles () i la Fuliola (), juntament amb la delegada del Govern a Lleida,. A més, en les properes setmanes s'analitzaran i es duran a terme mesures per reforçar la seguretat d'aquests encreuaments mentre no es facin efectives les mesures estructurals.