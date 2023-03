Unes 300 persones tallen la C‑53 a Castellserà per exigir tres rotondes

Uneshan tallat de manera intermitent aquest diumenge a la tarda la(Urgell) per exigir la construcció de tres rotondes i millores en la senyalització a la via.L'acció ha estat convocada per la Plataforma Som Rotondes C-53 i ha durat dues hores, entre les 16.00 i les 18.00, a l'encreuament on divendres passat van morir tres persones en un accident de trànsit.La portaveu de la plataforma,, ha explicat que l'objectiu és que la construcció de les rotondes es faci "com més aviat millor" i "no quedi en paper mullat". Durant l'acció, la parella d'una de les víctimes ha fet la lectura d'un manifest reivindicatiu en què ha demanat aquestes i d'altres millores, com la senyalització.