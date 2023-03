Mor als 76 anys la periodista lleidatana Mary Bometón

La periodista i locutora lleidatanaha mort aquest divendres 17 de març als. Bometón va ser una de les veus més emblemàtiques de la ràdio lleidatana durant més de tres dècades.La seva passió per la ràdio se li va desvetllar de ben jove; als 17 es va estrenar a les ones a laemissora on va iniciar una carrera que la duria ai a, on va dirigir recordats programes com “Gent Gran”, “Lleida viva” i “Dones d’avui”, programa pel qual va rebre el reconeixement de l’Institut Català de les Dones.Durant la seva trajectòria, també va dirigir diversos espais culturals, musicals i informatius, entre els quals destaquen “La Comarca en la radio”, “Per una millor convivència”i “Nosotras”. La seva vida laboral va finalitzar com a responsable de comunicació i relacions externes de la Fundació ADESMA.Bometón destacava també pel seu activisme social en entitats com l'Associació Contra el Càncer a Lleida, en la qual ocupava un càrrec en la junta provincial i amb què col·laborava des dels seus inicis, el 1970. La malaurada periodista estavai teniaEles celebrarà aquesta partir de les 11:15 hores del matí a la Parròquia de la Sagrada Família de Lleida.