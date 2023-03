Protesta a la seu d'Unió de Pagesos de Lleida per exigir que el conveni del camp s'adeqüi al salari mínim

convocades per lahan protestat aquest dijous davant la seu d'(UP) a Lleida per exigir al sindicat agrari, com a entitat majoritària que integra la patronal del camp juntament amb JARC, que actualitzi el conveni agropecuari de Catalunya i l'actualitzi al Salari Mínim Interprofessional (SMI).Denuncien que lesdel conveni es troben per sota del salari mínim i que les taules salarials estan caducades des del 2020. Així, els treballadors haurien de tenir un salari anual deen comptes dels 13.300 que perceben, és a dir uns 1.820 euros més a l'any. Els manifestants han tirat ous a la façana de la seu d'UP i també han cridat "volem salaris dignes".Els participants a la protesta han desplegat una pancarta amb el lema "". A banda, també han abocat terra davant la seu del sindicat agrari i han tirat petards i ous a la façana.La UGT culpa Unió de Pagesos, com a integrant majoritari de la patronal del camp, de falta de voluntat per actualitzar les taules salarials a l'SMI. "Pensem que el que tenen és vergonya de firmar aquestes taules salarials. Un conveni salarial on les 7 categories les ha enganxat l'SMI no és de rebut", ha afirmatsecretari general de la UGT-FICA de les Terres de Lleida.Així mateix, Perelló ha afegit que el conveni actual fixa el mateix salari per les diferents 7 categories professionals que inclou. "Igual cobra el gerent d'una gran empresa que l'últim temporer del camp i això no és normal", ha posat com a exemple i ha titllat aquesta situació de "competència deslleial amb els seus propis associats".Des del sindicat denuncien també que la patronal del camp vulgui incloure l'adequació dels salaris a l'SMI a la taula de negociació del conveni i defensen que ho han d'aplicar per llei. "La patronal fa xantatge i té mala fe negociadora, ens va enviar un e-mail dient que renunciéssim a l'SMI per seure a la taula i per això estem aquí", ha argumentat la secretaria del sector Agroalimentari de la UGT-FICA de Catalunya, Alicia Buil, que ha afegit que "no ho permetrem i si hem d'estar aquí cada setmana hi estarem".