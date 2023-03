El Canal d'Urgell començarà la campanya de reg el 27 de març amb un 40% de restriccions de cabal

Elcomençarà lael pròximamb una restricció de cabals del 40% del que és habitual. Així ho ha aprovat aquest dimecres la Comissió d'aigua de la comunitat de regants després d'analitzar opcions davant l'actual situació de sequera i pujada sobtada de temperatures. El director general de la comunitat,, ha explicat que la voluntat dels regants era intentar "allargar al màxim" el començament de la campanya per estalviar el màxim d'aigua.De fet, ja ho faran, perquè en un any normal s'inicia després de Sant Josep, al 20 de març. Els regants acumulen 30 mesos de sequera prolongada amb la conca del Segre en estat d'emergència i per això tenen l'esperança posada en les pluges de la primavera.Díaz ha explicat que davant l'estat d'emergència de la conca del Segre, els mateixos regants han decidit "auto imposar-se" restriccions per poder afrontar la campanya amb garanties i donar. També en vista a la possibilitat que les precipitacions no acabin arribant a la primavera, i es que tot i que molts regants han decidit plantar cultius d'hivern que necessiten menys aigua com el blat o l'ordi, a l'abril s'ha de decidir que se sembra i es podrà optar pel panís, que necessita molta aigua o altres cultius alternatius com la soja o els gira-sols. Així mateix, també cali preveure que almenys, "sobrevisquin" davant la sequera.