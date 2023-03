Educació confirma l'avançament de curs i les tardes lectives tot el setembre

L'i les classes del curs 2023-2024 s'iniciaran lade setembre. Ara bé,de setembre seranen lloc de ser ocupades amb activitats de lleure no obligatòries. "Des de l'inici de curs hi haurà matí i tarda", ha dit aquest dimecres en una atenció a mitjans la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, que ha assenyalat que les"en pro de l'equitat i la qualitat educativa".Amb aquesta confirmació,que es va començar a fer el setembre passat durant els matins, amb tardes de lleure, i amplia l'horari lectiu a la tarda. La decisió arribar després que una anàlisi externa del projecte de tardes de lleure durant el setembre passat encarregada pel Departament hagi evidenciat queAixí, es compliran les intencions apuntades a poc a poc pel conseller Josep Gonzàlez-Cambray els darrers mesos. Després d'haver insistit, en entrevista ai en declaracions posteriors, que, darrerament també havia obert la porta a augmentar l'oferta pedagògica. Aquest nou plantejament, amb què el departament tanca files, acaba d'evidenciar el nou camí d'Educació. Ara, però, caldrà decidir quina serà la data d'inici de curs després de tractar-ho amb la mesa sindical. El que sí que se sap és que els alumnes de primària i secundària començaran el mateix dia.La d'avançar l'inici de curs és la proposta que ha quedat com a opció més ben valorada enque s'ha fet a partir de fer una vintena d'entrevistes amb personal del món de l'educació, i amb una setantena d'entrevistes a docents, famílies, sindicats i experts. Se'ls van plantejar cinc opcions diferents sobre com hauria de ser l'arrencada del curs, des de mantenir les tardes de lleure, fins a fer les dues primeres setmanes amb intensitats diferenciades de presència del lleure. L'opció més votada entre els enquestats ha estat la de fer totes les tardes amb classe. Si bé, que s'han inclinat per mantenir les tardes de lleure.