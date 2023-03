Municipals del 28-M: què hi ha en joc a Lleida?

Qui és l’alcalde de Lleida i com aspira a ser reelegit?

Quins són els principals aspirants a rellevar Pueyo?

Quins seran els grans debats en la campanya de Lleida?

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Fitxa tècnica de Lleida

L’alcalde de la ciutat de Lleida és, d’. El Paer en cap porta al càrrec quatre anys després de guanyar els comicis municipals del 2019 amb set regidors i de rebre el suport dei el. Amb els independentistes forma actualment coalició de govern mentre que els comuns van sortir de l’executiu local a mig mandat. Pueyo aspira a revalidar l’alcaldia guanyant les eleccions o amb l’alternativa d’un pacte amb altres partits que permeti arribar a la majoria absoluta de 14 regidors del plenari municipal, format per 27 representants.Fonamentalment dos;delde Junts per Catalunya. El candidat socialista va ser alcalde durant nou mesos durant el final de la legislatura 2015-2019 i va quedar segon als passats comicis municipals amb set regidors, els mateixos que ERC. La seva actual aspiració és superar els republicans a les urnes. Larrosa s’ha passat bona part del mandat promocionant la seva figura d’alcadable i de líder alternatiu al Paer en cap., per la seva banda, creu que ara ha arribat el seu moment després de dues eleccions quedant rere el PSC i ERC. Actualde la Paeria, pretén superar els sis regidors que li deixarien més obertes les portes de l’alcaldia. Actualment el seu partit té cinc regidors tot i que va començar la legislatura amb sis.Els grans debats es fonamentaran en cinc: lade la via pública, la, el, elamb grans centres comercials o comerç de proximitat i l’que ha impulsat l’executiu de Miquel Pueyo durant aquest mandat. Tots aquests temes s’han mantingut en el dia a dia polític en els darrers anys a la capital del Segrià.Per primer cop d’ençà del restabliment de la democràcia, el PSC afronta unes eleccions des de l’oposició. Aquest fet per si sol ja canvia el tauler de joc electoral. Un dels focus d’atenció estarà posat en ladesprés de quatre anys sense govern. Un altre aspecte a tenir en compte serà comdesprés de la seva primera legislatura governant la ciutat. La participació deen aquests comicis també és una novetat en relació als anteriors.ERC pot revalidar l’acord de govern amb Junts per Catalunya i, si entra al consistori, explorar-lo també amb la CUP. Després de l’experiència fallida amb el Comú de Lleida, l’opció d’aquest pacte s’entreveu molt més complicada. Els comuns, d’altra banda, no tenen assegurada la representació al consistori, segons apunten les enquestes. Un executiu independentista, doncs, seria una opció a tenir en compte.El PSC té, a priori, menys marge de pacte. D’entrada és complicat pensar en acords amb ERC i Junts després de les moltes batusses polítiques que s’han mantingut durant aquests quatre anys. El fet que el PSC sigui un partit que ha governat Lleida durant 40 anys no ajuda a que sigui vist amb bons ulls per les altres formacions. PP i Vox (si obté representació a la Paeria) serien les opcions de Larrosa, però tampoc no es podria descartar una entesa amb el Comú, si entra. D’altra banda, no es preveu que Ciutadans aconsegueixi regidors aquest cop.140.700 habitants27ERC 7, PSC 7, Junts 6, Ciutadans 3, PP, 2, Comú de Lleida 2ERC va guanyar les eleccions i va fer un acord de govern amb Junts per Catalunya i el Comú de Lleida.