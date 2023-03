Veïns de Castellserà tallaran el tram de la C‑53 on van morir tres persones per exigir una rotonda

Veïns de, a l'Urgell, han convocat per aquest diumenge 19 de març un tall de carretera a laper exigir alque hii que millori la senyalització d'aquesta via, després que divendres passat, entre les quals un, perdessin la vida en un accident a l'encreuament de la C-53 que uneix Castellserà amb Ivars d'Urgell. De fet, la mobilització es farà al lloc del sinistre on els convocants tenen previst tallar la via i desviar els vehicles als carrils de l'encreuament, de manera que simuli una "rotonda". També exigeixen rotondes als encreuaments de Penelles i Linyola, i al de Bellmunt. Paral·lelament, veïns del municipi també han iniciat una recollida de firmes.Amb el nom, veïns de Castellserà han convocat el tall al punt de la C-53 on divendres passat va haver-hi un accident entre un camió i un totterreny en què van morir tres persones. La mobilització sortirà des del municipi diumenge a les 15.30 h i arribarà a peu fins a l'encreuament de la C-53, conegut com 'el Rellevo', on tenen previst tallar la via a partir de les 16.00 i fins a les 18.00 hores.Durant el tall esper exigir al Govern, responsable de la via, accions per millorar la seguretat de la carretera i minimitzar-ne la sinistralitat. En aquest sentit, els convocants demanen la construcció d'almenys tres rotondes: a l'encreuament de Castellserà amb Ivars d'Urgell, al de Penelles amb Linyola i un altre al de Bellmunt. A més, també reclamen millorar la senyalització de la carretera.Des de Som Rotondes C-53 afirmen que les mobilitzacions continuaran en les properes setmanes fins que "no hi hagi un compromís en ferm" per part del Govern. "No podem suportar més pèrdues, no callarem i no pararem fins que no es facin les rotondes", han afirmat a la convocatòria.De fet, a l'encreuament on es va produir el sinistre, al terme veí de la Fuliola, ja fa uns dies que hi llueix una pancarta on s'hi llegeix 'Prou morts, rotonda ja'. A més, els convocants també fan una crida als habitants dels pobles de la zona perquè s'uneixin al tall, com ara La Fuliola, Ivars d'Urgell, Penelles o Bellcaire d'Urgell, entre altres. D'altra banda, també han iniciat una recollida de firmes en línia.