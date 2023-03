Els viveristes alerten d'una caiguda de les vendes per culpa de les restriccions d'aigua

Elsconsideren que les restriccions per la sequera que van entrar en vigor a principis de mes provocaran una caiguda de les vendes que afectarà sobretot les flors petites i de temporada. Des de laadmeten que calen mesures per estalviar aigua, però critiquen la "" de les administracions per la manca d'actuacions preventives des de la darrera sequera del 2008.Així, consideren que el, que el decret per la sequera prohibeix tant en espais públics com privats, ja s'hauria d'estar fent amb aigües grises, en comptes d'aigua potable. A banda, es reivindiquen com a sector "necessari" i afirmen que per què plogui es necessiten zones verdes.La declaració d'excepcionalitat per sequera hidrològica al sistema Ter-Llobregat i aque va entrar en vigor el 7 de març prohibeix, entre altres restriccions, el reg de zones verdes, tant públiques com privades, i només permet l'aigua per regar l'arbrat amb gota a gota o altres sistemes de precisió. Davant d'això, des de la Federació de Viveristes de Catalunya anticipen una caiguda de les vendes, ja que "si algú dubtava de si plantar o no, no plantarà", ha afirmat el seu president,En concret, el producte més afectat per lapel que fa a vendes és la planta petita i de temporada que es comercialitza a la primavera "perquè no té marge de maniobra. Es planta i es ven, i si no s'ha de llançar". Pel que fa a l'arbrat, no s'han de llençar tot i que el productor l'ha de mantenir mentre no es vengui.Les restriccions d'aigua van entrar en vigor fa només una setmana i, de moment, no han tingut un efecte immediat al sector. Amb tot, són optimistes i confien que la pluja arribarà entre l'abril i el maig. Del contrari, aquest viverista, propietari d'una explotació a(Urgell), assegura que hi haurà una "debacle" i que els danys econòmics seran "catastròfics".