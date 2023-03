La Fira de Sant Josep creix un 24% en volum d'expositors i un 30% en metres quadrats expositius

Lacreix un 24% en volum d'i assolirà els 253 que es repartiran al llarg d'un recinte que també creix un 30% en metres quadrats. I es que enguany, el certamen dedicat a la maquinària agrícola, automòbils i altres sectors estrena una nova distribució que farà que la major part de l'activitat professional es concentri a l'entorn dels. L'esplanada del darrera d'aquests equipaments s'ha pavimentat i s'hi instal·laran els expositors de les firmes de tractors. Unes firmes que segons el director de Fira de Mollerussa, Xavier Roure, han fet una aposta per Mollerussa en l'any del 150è aniversari que visualitzen com una oportunitat de negoci important.La fira serà inaugurada divendres pel conseller d'Empresa,, i finalitzarà diumenge amb la clausura per part de la consellera d'Acció Climàtica,El director de, ha destacat que els creixements tant en expositors com en metres quadrats de fira són "rellevants i importants" respecte a anys anteriors. Ha estat possible gràcies al fet que s'ha pogut reformar el recinte firal amb l'ocupació de l'esplanada de darrera dels pavellons que ha estat asfaltada amb un ajut econòmic de la Generalitat.Aquesta modificació s'ha fet en part per la demanda dels expositors de tractors, que necessitaven més metres quadrats per exposar i a la zona on fins ara havien estat situats, al camí de, aquest creixement no era possible. Ara, segons Roure, hi haurà expositors que arribaran a ocupar fins a 800 metres quadrats de superfície; unes "ocupacions elevades" que estan relacionades amb l'envergadura dels productes que venen a exposar a la fira.