Dos detinguts a Cervera per agredir un home amb una arma blanca

Elsvan detenir entre diumenge i dilluns dos homes de 40 anys com a suposats autors d'un delicte de. Els fets van tenir lloc diumenge quan hi va haver l'alerta per una baralla amb ferits alHi havia un jove que tenia quatrei va ser traslladat a l'Hospital d'Igualada. Informacions recollides per la policia local i testimonis apuntaven que hauria estat agredit per dos persones i que un d'ells havia fugit amb un vehicle. Poc després una patrulla va aturar el vehicle en qüestió ai van detenir al conductor. Dilluns es va detenir a Cervera la segona persona implicada.Una vegada es va confirmar l'estat greu del ferit, l'instructor de les diligències va ampliar la imputació a temptativa d'homicidi. Els detinguts, tots dos amb antecedents, han passat aquest dimarts a disposició judicial a Cervera.