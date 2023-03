La Paeria aprova el nou Palau de Vidre

Elde Lleida ha aprovat aquest dimarts, en sessió extraordinària i urgent, l'adjudicació del contracte de redacció del projecte i d'execució de l'obra per a la rehabilitació energètica delL'expedient ha estat l'únic punt de l'ordre del dia i ha prosperat amb 14 vots a favor, dels; 11 abstencions del PSC, PP, Cs i del regidor no adscrit Sergio González, i els dos vots en contra dels no adscrits Ángeles Ribes i José Maria Córdoba. L'alcaldeha afirmat que el projecte permetrà "la recuperació i la transformació per a finalitats útils per al conjunt de la ciutat i del barri de Cappont d'aquest edifici emblemàtic".El contracte l'assumirà la Unió Temporal d'Empreses formada per Romero Polo i Acsa per un import de. L'aprovació de l'adjudicació de les obres per part del ple era necessària per a poder iniciar la redacció del projecte i l'execució dels treballs tan aviat com sigui possible, per complir amb els requisits dels fons europeus, que aporten 3 milions d'euros, i tenir l'obra acabada al setembre de l'any vinent, ha explicat la tinent d’alcaldeLa resta del finançament l'assumirà la Paeria amb un crèdit, que està subjecte a l'autorització prèvia per part de l'òrgan de. El vistiplau del ple és necessari, ha afegit Freixanet, per poder fer ja aquesta adjudicació, abans de disposar de l'autorització i dels diners del crèdit, i accelerar l'obra de manera que es pugui complir aquest termini."Ens hem de congratular, perquè el Palau de Vidre fa molts anys que espera una rehabilitació integral i disposar de tres milions d'euros de finançament extern és una molt bona notícia. És un edifici del 1965 de, del que ens sentim orgullosos i que necessita una rehabilitació. El que no farem és que per les nostres decisions perdem aquest finançament i hàgim d’esperar 20 o 30 anys més”, ha afirmat la tinent d'alcalde.