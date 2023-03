Comencen les obres de millora del ferm de l'A-2 a Cervera

El(Mitma) ha començat aquest dilluns els treballs per millorar el ferm deal seu pas per Cervera, un dels trams més reivindicats pels usuaris i veïns de la comarca i que en els darrers anys ha quedat més desgastat per l'elevat trànsit.En concret, la primera fase de l'actuació té una durada de tres setmanes i comprèn un tram de tres quilòmetres en sentit Barcelona. El subdelegat del govern espanyol a Lleida,, ha explicat que es farà una "" que permetrà als conductors guanyar en "seguretat vial i confortabilitat", a més d'afegir que és un dels projectes més reclamats per part dels alcaldes de la zona en els darrers anys.La primera fase dels treballs suposarà la millora total del ferm de l'A-2 al seu pas peral llarg de tres quilòmetres en direcció Barcelona. Les obres s'allargaran tres setmanes i provocaran afectacions al trànsit, que es veuren minimitzades els caps de setmana entre la una de la tarda dels divendres i les set del matí dels dilluns.