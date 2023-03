L'IPC anual a Ponent continua a l'alça i puja dos dècimes al febrer

L'Índex de Preus de Consum () interanual ha repuntat dos dècimes al febrer a Catalunya, fins al, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).La pujada més destacada ha estat la registrada en els preus dels aliments i lesque s'han situat en un 16,5%, més d'un punt per sobre dels preus del gener. Altres productes que també s'han encarit al febrer al conjunt de la demarcació han estat la roba i el calçat, l'oci i la cultural, la restauració i els hotels i els mobles i articles de la casa. En canvi, han baixat els preus de l', l'aigua, l'electricitat i, i els dels transports.Al conjunt de Catalunya el preu dels aliments no s'ha disparat tant com a Lleida i ho ha fet un 14,6% situant la inflació al 5,6%.