Comença l'Any Oró que ha de servir per fomentar la divulgació del llegat del científic lleidatà

El programa commemoratiu de l'ha començat oficialment aquest dilluns amb un acte que s'ha celebrat a l'auditori de la(UdL) i que ha aplegat el món científic i cultural.El comissari de l'Any Joan Oró,, ha explicat que alguns dels grans objectius són donar a conèixer la figura, obra i valors personals d'Oró, acostar la temàtica de l'origen de la vida al gran públic i incentivar "vocacions científiques", especialment entre els més joves. Joan Oró (Lleida, 1923-2004) és un dels científics més rellevants del segle XX i va treballar a la NASA com a assessor en projectesi molt especialment en el disseny de les missionsJoan Anton Català ha destacat la "" que viu eldes de fa temps i que encara no es tenen totes les respostes de com es va "fabricar" la natura però tot i així, poc a poc, es van fent salts endavant a partir d'investigacions de científics com Joan Oró. Català ha destacat el canvi que ha viscut l'exploració de l'espai en els darrers anys amb una "aposta claríssima" pel planta Mart, on actualment hi haque l'exploren per intentar-hi descobrir vida antiga a partir de microorganismes que haurien existit fa milers de milions d'anys. Segons Català, aquest seria el descobriment de la història de la humanitat.L'Any Oró inclou més d'una, entre les quals, destaca una gran exposició itinerant que s'inaugurarà a Lleida, diversos cicles de conferències a Catalunya i a la Universitat de Houston (EUA), un festival promogut pel Parc Astronòmic del Montsec, o dos actes de reconeixement del bioquímic lleidatà a Brussel·les i Houston, a càrrec de les respectives delegacions del Govern, així com altres iniciatives per acostar la figura de Joan Oró, adreçades a infants i joves, i a la ciutadania en general.