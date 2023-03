Inauguren el monòlit que recorda la victòria de les tropes aliades enfront de les borbòniques a Almenar

(Segrià) ha inaugurat aquest diumenge unque va tenir lloc al municipi el 1710 durant la. En concret, el monument s'ha descobert a laamb un acte que ha aplegat diferents autoritats de la demarcació, associacions culturals i de recreació històrica així com veïns. En la seva intervenció, l'alcaldessa, Maria Teresa Malla, ha insistit en la importància de recuperar espais històrics que "ajudin a entendre" la història i present dels pobles per saber "qui som i d'on venim".La jornada ha servit per divulgar diferents factors de la Batalla d'Almenar, que es va lliurar el 27 de juliol de 1710 i en la qual les tropes del rei Carles III van vèncer les de Felip V.ha participat també amb una interpretació musical i una Salva d'honor. Es tracta d'una associació té per objectiu fer reviure mitjançant grups de recreació històrica, els soldats, milicians i civils que des de l'any 1704 fins al 1714 "van defensar les constitucions, frets, llibertats i les institucions dels catalans".