El Lleida Esportiu mereix baixar a Tercera

En un dels partits més importants de l’any, elha encaixat la pitjor derrota. L’equip amb prou feines ha competit contra l’, un dels seus rivals directes que li ha marcat quatre gols i n’hauria pogut fer set. El cop moral és enorme i els dubtes, s’acreixen.Els lleidatans estan pagant la, i pateixen d’una defensa dèbil i una davantera inútil de cara a porta. Fa mesos que sabem que l’equip té un nivell molt just per mantenir la categoria, peròen partits vitals com el d’aquest diumenge demostra que aquesta plantilla mereix baixar de divisió. Per nivell haurien d’estar a Tercera, i per voluntat, es veu que també. L’equipi és un dels pitjors de la temporada. També per números, també ha fet mèrits per no continuar a l’actual categoria.Si l’equip no guanya la, l’afició pot començar a pensar en el descens com la opció més real. És dur, però és així. Potser això és el que necessita el club. Començar de baix sense les pressions de les expectatives d’ascensos que mai no s’han acomplert.