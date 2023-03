Debacle del Lleida Esportiu contra un Saguntí que el deixa a tres punts de la salvació

Els’ha complicat de mala manera la vida aquest diumenge contra l’. Els d’Ángel Viadero han sortit apallissats per 4 a 0 contra un rival directe i ja estan a tres punts de la salvació quan falten només nou partits per acabar la temporada.A la primera part, els locals han imposat el seu joc i s’ha avançat al marcador ja al minut 9 gràcies a un gol de. Elha hagut d’anar a remolc i ha tingut alguna oportunitat per fer l’empat, però les bones intervencions del porter del Saguntí, en especial una al minut 11, han evitat la igualada., el porter lleidatà, també s’ha hagut de lluir a les acaballes de la primera part per evitar el segon gol valencià.A la represa, el matx s’ha descabdellat amb una superioritat dels valencians, que al minut 51 han fet el 2 a 0 mitjançant Luis Navarro i quatre minuts més tard el 3 a 0 gràcies a Ketu. Els lleidatans s’han ensorrat en defensa i han estat un ninot de drap a mans dels valencians, que han tingut ocasions per fer una golejada d’escàndol. Al minut 69, Navarro ha marcat novament per completar la festa del Saguntí. El travesser i Iñaki han evitat una humilliació més gran.El Lleida es queda en zona de play-ous amb 27 punts. El següent partit serà al camp deel proper cap de setmana.