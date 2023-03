Balaguer projecta la recuperació del mític cinema «Condal» i la creació d’una gran escola d’arts

La Paeria de Balaguer es. D’acord amb el, des de l’equip de govern es considera que s’ha fet palesa la necessitat de projectar un espai conjunt d’arts. Seguint aquesta recomanació, des de la Paeria es proposa la creació d’unque englobi les dues disciplines artístiques que actualment s’imparteixen a la ciutat;La idea del consistori és doble: d’una banda, recuperar el teatre i convertir-lo en una sala municipal on poder fer actes, representacions i espectacles, amb una capacitat per a 300 persones, i de l’altra, adaptar l’edifici annex per bastir la gran escola d’arts. En el cas que aquest projecte tirés endavant, tan l’Escola de Música com l’Escola de Dansa canviarien d’equipament.Aquest trasllat, segons el Paer de Cultura,, permetria desencallar altres projectes com el de destinar més espai a la. En aquest sentit la biblioteca guanyaria tota una planta, i per tant, espais de treball i d’estudi per als usuaris.Durant les darreres setmanes s’han fet diversosper poder recuperar el cinema amb aquest objectiu. La voluntat de la Paeria és, mantenint l’essència de l’antic cinema, i donar un. Els estudis i el projecte determinaran quina és la millor opció, si dur a terme una restauració o bé fer un projecte de nou d’acord amb les necessitats d’ambdós centres.