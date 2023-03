Detenen a Lleida un home que es feia passar per un fals amic d’ancians per furtar‑los diners i joies

Elsvanpassat un home,, com a presumpte autor de nou furts i una estafa comesos entre el mes de desembre i el març d'aquest any utilitzant el mètode del “”. La policia va rebre al desembre del 2022 diverses denúncies que assenyalaven que hi havia una persona que, en diferents circumstàncies, es guanyava la confiança de les víctimes, d'edat avançada, per poder sostreure'ls joies i diners.El detingut aconseguir que una de les víctimes liper suposadament comprar loteria i en altres casos accedia als pisos de les víctimes amb l'excusa que portava garrafes d'oli pel veí i furtava joies i diners. En el darrer cas el va acompanyar una dona que també va ser detinguda.Els primers indicis que van recopilar els mossos van apuntar que l'autor seria una persona ja coneguda policialment especialitzada en el mètode del fals amic. El sospitósper a observar i contactar amb persones d'avançada edat o vulnerables, guanyar-se la seva plena confiança i cometre els delictes.Segons la policia, el presumpte autor va contactar al desembre amb una dona, de 80 anys, que es trobava en unade Lleida. Amb l'excusa de vendre oli d'oliva a bon preu va començar a parlar amb ella. L'habilitat de l'autor dels fets li va permetre obtenir prou dades de la víctima com per finalment establir que suposadament tenien un conegut proper. En aquest cas, va aconseguir que li prestés els dos anells, la cadena que portava i 20 euros per suposadament comprar loteria.En altres ocasions, la policia assenyala que l'home es va presentar als domicilis de les víctimes amb l'excusa que portava unes garrafes d'oli pel veí, però que no hi era, i els hi demanava si les podia deixa al seu pis. Tot seguit, els demanava un got d'aigua o anar al lavabo i, quan es quedava sol, accedia a les habitacions per furtar les joies i diners de les víctimes.