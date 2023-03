La reivindicació feminista torna a prendre els carrers de Lleida

Lai per la igualtat de drets entre els homes i les dones ha pres novament els carrers de Lleida amb motiu del, Dia Internacional de les Dones. Una marxa convocada per laha aplegat unesque han sortit a les sis de la tarda de la plaça Ricard Viñes en direcció a la plaça Sant Joan. La marxa ha transcorregut sense incidents, amb un ambient festiu i amb àmplia presència femenina. En paral·lel s'ha fet una altra manifestació que ha sortit de la plaça del 8 de març, convocada per la Coordinadora 8M de Lleida i ha aplegat unes, segons la Guàrdia Urbana.La portaveu de la Marea Lila,, ha explicat que el missatge que han volgut enviar a la societat és el de la reivindicació de la igualtat salarial i el “foc al patriarcat” per la precarització que viuen les dones a nivell laboral. Lloza també ha recordat que les reivindicacions feministes són moltes i per això cada any focalitzen la protesta cap a un àmbit concret.La manifestacióper diferents carrers de la ciutat com la Rambla d’Aragó, l’avinguda Catalunya i l’avinguda Madrid. La marxa ha viscut un ambient festiu i la presència femenina ha estat majoritària.A las'ha fet la lectura del manifest que ha posat èmfasi en la necessitat de reivindicar, un any més, els feminismes, a la vegada que s'ha fet una crida a l'organització i mobilització social per destruir l'estructura patriarcal que sotmet a les dones a unes "condicions de precarietat on la vida i la dignitat no són possibles".El text també ha destacat que la lluita és per eliminar estereotips, la discriminació laboral i salarial, contra la violència masclista, però sobretot per construir un canvi de paradigma que posi la vida i les persones al centre. Així, s'ha apuntat a motius com la crisi econòmica desencadenada per la pandèmia de la covd-19, amb un empitjorament de les condicions de vida que normalment pateixen de manera més accentuada les dones.