Detinguts tres homes per segrestar, amenaçar i robar un home a Lleida

Lava detenir aquest dimarts tres homes d'entre 31 i 36 anys perun altre home a Lleida. L'avís es va rebre a tres quarts de deu de la nit, quan un ciutadà va alertar que acabava de veure un home sortint corrents d'una furgoneta, perseguit per dos homes, i que s'amagava dins d'un bar a l'avinguda Garrigues.En arribar, la víctima va explicar als agents que mentre estava per la zona de l', se li van acostar tres individus i el van obligar a pujar a una furgoneta. Segons l'atestat policial, un cop a dins, el vani li vani el telèfon mòbil. L'home havia aconseguit escapar en un descuit dels segrestadors i es va refugiar dins del bar.Amb la descripció de vehicle, la Guàrdia Urbana va localitzar lacirculant per l'avinguda Garrigues i va comprovar que a dins hi havia tres homes que coincidien amb la descripció que els havia facilitat la víctima. També van trobar a la butxaca d'un d'ells el mòbil i els 500 euros robats.A més de detenir-los a tots tres acusats dels delictes deamb violència o intimidació i amenaces, els agents van denunciar el conductor per conduir tenint el permís suspès per decisió judicial.