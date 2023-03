Un jove lleidatà recorrerà 3.200 quilòmetres en bicicleta a favor de les víctimes d’Ucraïna

Genís Camí, per França Foto: Genís Camí

és un jove lleidatà de 31 anys que viu ai que el proper mes de juliol farà una llarga ruta en bicicleta pera favor de les víctimes de laCamí, que gestiona un magatzem de distribució a la capital polonesa, té previst cobrir unaper tot el perímetre del país, una fita que pretén realitzar amb un. En declaracions a, el lleidatà explica que donarà un(moneda de Polònia) per cada quilòmetre recorregut a una ONG polonesa dedicada a ajudar les persones damnificades pel conflicte bèl·lic iniciat el febrer del 2022.Bon afeccionat del ciclisme, Camí apunta que aquesta idea va sorgir el passat mes de maig mentre estava fent unaentre Varsòvia ique el va portar a nou països: “A Itàlia vaig veure un hotel ple de de refugiats ucraïnesos, i vaig poder parlar amb ells. Escoltar les seves experiències em va marcar molt i em va fer reflexionar sobre les accions que jo podia fer per ajudar el poble d’Ucraïna”, explica.En aquest sentit, creu que està preparat físicament per afrontar les exigències de la travessia i confia que el seuanimi altres esportistes a involucrar-se en accions d’aquests tipus.