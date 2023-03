Lleida reivindica la presència de dones en tots els àmbits professionals en l'acte institucional del 8-M

La plaça Blas Infante ha acollit aquest dimecres l'acte institucional de commemoració dela Lleida. La jornada ha donat veu als testimonis de vuit dones de diversos sectors professionals i col·lectius que han reivindicat la necessitat de fomentar la presència femenina en tots els àmbits professionals. En especial, en aquells sectors i llocs de responsabilitat que encara estan ocupats principalment per homes, com poden ser el cos de, els cossos de seguretat, la pagesia o el sector tecnològic, entre altres. Des del Govern han afirmat que l'acte vol posar en evidència la feina conjunta de les diferents institucions per "eradicar situacions de desigualtat i discriminacions".L'acte institucional ha estat conduit per la gestora escènica cultural i vicepresidenta del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA),, i ha comptat amb els testimonis de dones amb responsabilitats en sectors professionals encara predominats per homes. Una d'elles ha estat, l'única dona bombera del Parc de Bombers de la ciutat de Lleida, que ha lamentat que la falta de referents femenins en sectors masculinitzats com el seu "evidentment ens ha tancat portes", i ha reivindicat que "les professions no tenen o no haurien de tenir gènere".En el sector agrari un altre testimoni ha estat el d', presidenta de JARC i titular d'una granja de boví a Alguaire, mentre que en el sector empresarial i en el tecnològic hi han intervingut Anna Torres, secretària territorial de PIMEC Lleida, i, professora del Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital de la Universitat de Lleida.La commemoració delha continuat amb els diferents parlaments de col·lectius de la ciutat, entre ells de la Fundació Aspros i de l'Associació ASPID, que han denunciat la "doble exclusió" que pateixen les dones amb discapacitat. L'acte també ha comptat amb la interpretació de diverses peces musicals a càrrec de la cantautora Meritxell Gené.