El focus de grip aviària que va afectar una granja d'Arbeca es donarà per extingit divendres

El proper divendres 10 de març es donarà perel focus deque va afectar una granja de galls d'indi d'Arbeca, a les Garrigues. Finalitzarà doncs el període de control i restriccions que s'han aplicat a totes les granges en un. Durant aquest temps, no s'ha declarat, ni tant sols sospites de la malaltia dins de la zona restringida. L'explotació d'indiots afectada podrà restablir l'activitat normal a partir de la segona quinzena d'abril. Acció Climàtica hi aplicarà les mesures oportunes per garantir l'absència del virus amb la introducció d'animals sentinelles durant tres setmanes. El brot va obligar a sacrificar 87.000 aus.Les mesures dede moviments s'apliquen per evitar la propagació de la malaltia cap a d'altres granges properes i, en el supòsit que aparegués un possible cas, poder actuar ràpidament per al seu control i eradicació immediata. El fet de no haver-se declarat cap nou focus, ni tant sols sospites de la malalta dins d'aquesta zona restringida, evidencia que la detecció i actuació ràpida sobre la granja afectada i les altres granges que hi estaven vinculades epidemiològicament esdevenen eines clau per al control de les emergències sanitàries que afecten la salut animal, on certes malalties també poden tenir implicacions per a la salut humana i ambiental.L'explotació on es va detectar el focus podràa partir de la segona quinzena d'abril però la resta d'explotacions de les zones de protecció – a 3 quilòmetres – i vigilància – a 10 quilòmetres, una vuitantena, si no hi ha canvis inesperats en la situació de la malaltia, a partir de l'11 de març s'aixequen les restriccions de mobilitat i només seran vigents les mesures de bioseguretat que s'apliquen als municipis inclosos dins les zones d'especial risc: prohibició de caçar aus salvatges; celebrar fires, mercats d'aus de corral o de criar aus de corral a l'aire lliure, entre d'altres.Aquestesen funció de la situació epidemiològica de la malaltia. Tanmateix, el Departament d'Acció Climàtica insisteix en el manteniment de totes aquelles mesures de bioseguretat, ja siguin de manteniment d'infraestructures com de maneig dels animals, que minimitzin el risc d'entrades de malalties a les granges.