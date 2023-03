La 34a Fira de Titelles de Lleida presentarà 29 espectacles i quatre curtmetratges

La 34a edició de la, que se celebrarà el, comptarà amb la presència de 29 companyies que presentaran un total de 29 espectacles i 4 curtmetratges.Aquest dimecres i coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, el certamen ha avançat algunes de les propostes amb direcció femenina que s'hi podran veure, com ara l'espectacle de titelles "L'Extraordinària" de la Cia. eLe, la proposta infantil "Trot" de la companyia balear Manipulats o la projecció per primer cop a Catalunya del curtmetratge de M.A.R "Precuela". La Fira, que manté el caràcter internacional de l'esdeveniment, ha rebut enguany un total de 363 propostes, de les quals 100 són catalanes, 139 de la resta de l'Estat i 124 internacionals.La Fira de Teatre de Titelles ja escalfa motors per una nova edició d'un certamen únic en el seu àmbit dins l'estat espanyol, que cada any atrau professionals i companyies d'arreu del món a Lleida, ciutat que durant tres dies es converteix en epicentre de l'art titellaire a nivell mundial.La 34a edició del certamen ha rebut un total de, un número que des de l'organització qualifiquen de "molt elevat" i que posa en evidència, diuen, el "bon estat de salut" de la fira com a plataforma de mercat d'interès per als professionals del sector.D'aquestes propostes, més un centenar d'altres espectacles que l'organització ha vist, la direcció de la Fira ha elaborat la programació que comptarà amb la presència de 29 companyies que presentaran 29 espectacles i 4 curtmetratges.