Identifiquen una persona que llançava pots de vidre des del balcó de casa, a Lleida

hanaquest dilluns un home, de 27 anys, com a presumpte autor d'uns llançaments d'objectes a la via pública. Els fets van passar entre el 15 de desembre de l'any passat i el 25 de febrer d'enguany, quan una persona desconeguda va efectuar més d'unaa la via pública, principalment pots de vidre, des d'una balconada d'un edifici situat a la plaça Espanya de la capital del Segrià.La investigació, en la qual també hi ha col·laborat la, va permetre identificar un veí de l'edifici com a presumpte autor dels fets. L'home no ha pogut ser detingut degut a circumstàncies personals i les diligències policials seran trameses al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia.El fet que el lloc dels incidents fos una, propera a un centre comercial, un col·legi, diversos establiments de restauració amb terrasses exteriors i l'estació d'autobusos de la ciutat, va crear certa alarma entre veïns i persones que transitaven a peu el carrer.