El Col·legi de Metges de Lleida, preocupat per l’augment de les agressions a professionals

El(COMLL) va registrar el 2022 un total dea professionals, de les qualsi tres verbals. Representes tres agressions més que al 2021, quan n'hi van haver quatre de verbals. Des del COMLL afirmen que es tracta d'uni animen als seus col·legiats a denunciar qualsevol tipus d'agressió que pateixin en l'àmbit professional.També els aconsellen que comuniquin les agressions al mateix Col·legi per donar-los assessorament jurídic en el procés de denúncia i suport psicològic, en cas que sigui necessari. El COMLL ha donat a conèixer les xifres amb motiu del Dia Europeu contra les Agressions a Metges i Professionals Sanitaris que té lloc el diumenge 12 de març.Segons l'informe de la policia espanyola presentat el passat 1 de març de balanç de les agressions a professionals sanitaris durant el 2022, les agressions físiques han disminuït i les amenaces han augmentat respecte l'any anterior. El 2022 van comptabilitzar un total de, mentre que el. En total, els detinguts per les diferents incidències ocorregudes en el sector sanitari el 2022 van ascendir a 60 persones a tot l'estat espanyol i un17% dels agressors són reincidents.El Col·legi de Metges de Lleida reivindica el Dia Europeu contra les Agressions a Metges i Professionals Sanitaris i vol cridar l'atenció de la ciutadania sobre les agressions físiques i verbals que el col·lectiu sanitari pateix, així com les conseqüències que tenen. Consideren, de fet, que la violència contra el personal sanitari afecta l'activitat sanitària, la salut de la persona agredida i trenca la relació de confiança entre els metges i els pacients.