Mollerussa commemorarà el 150è aniversari de la Fira de Sant Josep amb un llibre i un documental

La capital del Pla d'Urgell commemorarà diumenge que ve el 150è aniversari de laamb la presentació d'un llibre i un documental. El llibre "150 anys de Sant Josep. Les veus d'una Fira", escrit pel periodista de l'ACNamb col·laboració d', del diari "Segre", és un recull dei exalcaldes de la ciutat així com també persones implicades en el certamen agrícola.El documental, dels periodistes, de, conté imatges de diferents moments de Sant Josep, fins i tot dels anys 60, gravades pel mollerussenc Ramon Monfà. A l'acte també es retrà homenatge a algunes d'aquestes persones que han col·laborat amb la fira.El director de Fira de Mollerussa,, ha explicat que l'acte que han plantejat per diumenge vol ser "tranquil, allunyat de la voràgine de Sant Josep", per la qual cosa es fa una setmana abans de l'inici del certamen. L'ens firal està acabant els preparatius d'adequació del recinte que enguany incorpora novetats importants pel que fa a la distribució dels expositors ja que es compta amb un nou espai expositiu al darrera dels pavellons firals.L'alcalde i president de Fira de Mollerussa,, ha recordat que quan la Fira de Sant Josep va arribar al 125è aniversari ja es va fer un acte commemoratiu com el que es pretén fer diumenge que ve. Aleshores es va publicar un llibre històric d'aquest certamen de maquinària agrícola però per al 150è aniversari han pensat en un, amb anècdotes dels actors protagonistes dels darrers 50 anys de fira vistos des d'un punt de vista de relat periodístic.Així mateix, ha destacat que a banda d'encabir-hi polítics i directors, també hi ha personal i gent implicada en la Fira de Sant Josep de manera que configuren en conjunt les "veus d'una fira que ha tingut èxit gràcies a gent anònima i la seva complicitat".En relació al documental, la conducció històrica del discurs va a càrrec del geògraf de la UdL,. D'uns 20 minuts de durada, compta amb imatges enregistrades als anys 60 pel mollerussenci també fotos dels arxius privats Calafell i DeFoto.